Болельщики выбрали тигра официальным талисманом Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Матчи турнира пройдут в десяти российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Екатеринбург.
2021-09-06T11:38:10+03:00
2021-09-06T11:38:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:38, 06 сентября 2021
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