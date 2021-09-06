Болельщики выбрали тигра официальным талисманом Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Матчи турнира пройдут в десяти российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Екатеринбург.