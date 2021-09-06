Около 17 тысяч россиян зарабатывают в месяц более одного миллиона рублей

Больше всего работающих по найму с такой официальной зарплатой в Москве, сообщает Международная аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза». При этом, отмечают эксперты, реальная численность работников с такой зарплатой может быть гораздо больше, так как значительная часть зарплаты топ-менеджеров приходится на единоразовые премии.
2021-09-06T11:37:29+03:00
2021-09-06T11:37:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2899176-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:37, 06 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»