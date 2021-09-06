Около 17 тысяч россиян зарабатывают в месяц более одного миллиона рублей

Больше всего работающих по найму с такой официальной зарплатой в Москве, сообщает Международная аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза». При этом, отмечают эксперты, реальная численность работников с такой зарплатой может быть гораздо больше, так как значительная часть зарплаты топ-менеджеров приходится на единоразовые премии.