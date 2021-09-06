Министр по вакцинам Великобритании Надим Захави считает, что необходимо расширить использование санитарных пропусков в частности для посещения ночных клубов и концертов. Это необходимая мера, — говорит Захави.
Между тем, представители бизнеса против таких мер.
Министр по вакцинам Великобритании считает, что необходимо расширить использование санитарных пропусков
Министр по вакцинам Великобритании Надим Захави считает, что необходимо расширить использование санитарных пропусков в частности для посещения ночных клубов и концертов. Это необходимая мера, — говорит Захави.