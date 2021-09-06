Глава Центризбиркома назвала безобразием и издевательством над избирателями политтехнологию кандидатов-двойников

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала безобразием и издевательством над избирателями политтехнологию кандидатов-двойников. По ее словам, после сентябрьских выборов ЦИК планирует подготовить рекомендации для законодателей по запрету использования подобных технологий. В интервью радиостанции «КоммерсантFM» Памфилова выразила надежду, что во время текущей кампании избиратели смогут разобраться, кто из кандидатов настоящий.

В Петербурге в выборах будут участвовать сразу три Бориса Вишневских. Судя по предвыборным плакатам, все трое похожи даже внешне. Депутат заксобрания и кандидат от партии «Яблоко» Борис Вишневский сообщил, что один из двойников до смены имени и фамилии был Алексеем Шмелевым, а другой – Виктором Быковым.