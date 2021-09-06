В России выявлено 17 856 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 276 человек.

В Москве — 1463 заболевших.