Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что трактовка понятия «экстремизм» должна быть расширена

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает предложения генерального прокурора, заявил глава комитета Андрей Клишас. По его словам, сенаторы займутся подготовкой соответствующих законов вместе с генпрокуратурой.
2021-09-06T11:07:31+03:00
2021-09-06T11:07:31+03:00
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11:07, 06 сентября 2021
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