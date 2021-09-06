Афганские талибы направили приглашение ряду стран на церемонию объявления нового правительства

Это Турция, Китай, Россия, Иран, Пакистан и Катар. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что талибы рассчитывают наладить хорошие отношения с международным сообществом. При этом для Афганистана крайне важны отношения с Китаем, который обладает большой экономической силой, подчеркнул Муджахид.

Сегодня талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Они утверждают, что установили полный контроль над северной провинцией Панджшер. Силы сопротивления это отрицают. Они обещают продолжить борьбу с талибами.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России.