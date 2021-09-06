ВВС сообщает об атаках прокремлевских «троллей» на сайты мировых СМИ

Комментарии под материалами СМИ, опубликованные от лица читателей, используются как информационный повод для статей в русскоязычной прессе. К этому выводу пришли ученые из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского Университета, которых цитирует ВВС. Следы подобных атак они обнаружили на порталах 32 изданий из 16 стран мира, в которых, по их подсчетам, появилось более 200 антизападных пророссийских комментария. Так, на сайте Мэйл Онлайн под материалом о ситуации в Афганистане были помещены критические отзывы на вывод американских войск, что затем цитировалось русскоязычными СМИ, которые писали о крахе западной цивилизации. Ученые из Уэльса насчитали 18 таких материалов. Один из аккаунтов, по свидетельству исследователей менял локацию 49 раз и более 500 принимал другое имя.

Кроме лондонской Times, мишенью подобных атак стали французская Figaro, итальянская Stampa, немецкий еженедельник Spiegel, американская телекомпания FoxNews.

