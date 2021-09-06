Сотрудники российского генконсульства встретились с россиянкой Ириной Викхольм в СИЗО Бреста, хотя она о встрече не просила, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. По его словам, Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние своего здоровья. У нее есть адвокат. 58-летнюю Викхольм обвиняют в клевете на Александра Лукашенко. В частности, Викхольм обвинила Лукашенко в авиапиратстве и совершении акта терроризма в связи с принудительной посадкой самолета RyanAir. В ходе предварительного следствия россиянка вину не признала.