Сотрудники российского генконсульства встретились с россиянкой Ириной Викхольм в СИЗО Бреста, хотя она о встрече не просила, сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Москалев. По его словам, Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние своего здоровья. У нее есть адвокат. 58-летнюю Викхольм обвиняют в клевете на Александра Лукашенко. В частности, Викхольм обвинила Лукашенко в авиапиратстве и совершении акта терроризма в связи с принудительной посадкой самолета RyanAir. В ходе предварительного следствия россиянка вину не признала.
2021-09-06T11:03:36+03:00
2021-09-06T11:03:36+03:00
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11:03, 06 сентября 2021
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