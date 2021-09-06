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Эксклюзив Эха 10:55, 06 сентября 2021

Соратники Навального поддержат протесты, если «Единая Россия» победит на выборах в результате фальсификаций – Жданов

Соратники Алексея Навального поддержат протесты, если «Единая Россия» победит на сентябрьских выборах в результате фальсификаций. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Иван Жданов.

«Если «Единая Россия» получает 90 процентов, я думаю, что даже никакого призыва не нужно будет, все и так выйдут на улицу, потому что реальный рейтинг «Единой России», даже по вопросам ВЦИОМ, не превышает 30 процентов. Мы политическая организация, безусловно политическая организация не может отказываться, в том числе и от уличных протестов. Безусловно, мы поддержим, либо сами инициируем эти протесты. Мы также разделяем риски : напомню, что у меня в заложниках отец, который находится в России. Моя политическая деятельность направлена на Россию, и я не чувствую, что мы находимся далеко», — сказал он.

Жданов подчеркнул, что рекомендации «Умного голосования» помогут разрушить монополию «Единой России» в Государственной думе.

«Огромное количество приличных кандидатов не было допущено до выборов. Именно для этого придумано «Умное голосование»: когда приличных кандидатов не пускают. Мы хотим испортить планы «Единой России», мы хотим разрушить эту монополию «Единой России», которая всех раздражает. Потому что партия «Единая Россия» уж точно не представляет интересов всей России. Наша базовая рекомендация – идти голосовать безусловно. Сейчас стратегия «Умного голосования» не только консолидировать голоса вокруг кандидатов, а прежде всего консолидировать голоса людей, которые перестали ходить на выборы, перестали верить в выборы – и совершенно правильно перестали верить – вот эти голоса сконцентрировать вокруг человека, который имеет шансы победить кандидата от «Единой России», — заключил он.

Голосование на выборах в Государственную думу продлится в этом году три дня: 17, 18 и 19 сентября.


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