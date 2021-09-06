Соратник Навального Иван Жданов назвал электронное голосование «грандиозным обманом»

Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал электронное голосование «грандиозным обманом». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что грандиозным обманом является электронное голосование, по 1001 причине. Потому что в России не сложено доверие к избирательной системе и в этих условиях придумать систему, которая вызывает еще меньше доверия – это настоящее преступление. Наблюдатели только-только научились нормально наблюдать на участках, «а мы еще придумаем электронное голосование, которое не допускает возможности нормального наблюдения за этим электронным голосованием». Самое страшное, что бюджетники, которых сейчас принуждают к электронному голосованию, они же не разбираются, можно проверить их голос или нельзя проверить их голос, как они проголосовали. И будут думать: «А вот сейчас работодатель посмотрит, и меня уволит», — сказал он.

Ранее соратник оппозиционер Леонид Волков призвал взломать систему электронного голосования в Москве. Это случилось после того, как муниципального депутата московского района Черемушки Елену Селькову уволили из Музея современной истории России, по ее утверждению, после отказа зарегистрироваться в системе электронного голосования. По словам мундепа, регистрации в системе требовали от всех сотрудников музея. Представитель руководства музея позже опровергнул обвинение, заявив, что расторжение трудового договора не было связано с электронным голосованием. В администрации музея отметили, что готовы отстаивать свою позицию в суде.