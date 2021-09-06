Власти Израиля с 19 сентября снова разрешат въезд в страну группам вакцинированных туристов, сообщило министерство туризма. Речь идет о гражданах из зеленой, желтой и оранжевой групп стран. Россия находится в оранжевой зоне.
2021-09-06T10:38:56+03:00
2021-09-06T10:45:46+03:00
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10:38, 06 сентября 2021
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