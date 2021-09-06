ФСБ объявило о задержании в Ингушетии четырех сторонников террористической организации «Исламское государство». Она запрещена в России. Утверждается, что задержанные планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. Изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства.