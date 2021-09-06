Журналисты издания «Проект», объявленного властями нежелательной организацией, запустили новое СМИ «Агентство»

Журналисты издания «Проект», объявленного российскими властями нежелательной организацией, запустили новое СМИ под названием «Агентство». Оно так же будет заниматься расследованиями. Первое расследование посвящено министру обороны Сергею Шойгу. В нем в частности, идет речь о PR-технологиях, которые использует команда министра, а также об объектах в Туве, в которых Шойгу отдыхал с президентом Владимиром Путиным.