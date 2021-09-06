Власти Белоруссии уведомили дипмиссию России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм

Посольство России в Минске сообщает, что белорусские власти уведомили дипмиссию о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм. Ее обвиняют в клевете в адрес белорусского руководителя Александра Лукашенко. Дипломаты уточнили, что представители генконсульства в Бресте встречались с россиянкой в СИЗО, передает ТАСС. Статья, по которой обвиняют Викхольм, предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
2021-09-06T10:35:53+03:00
2021-09-06T10:35:53+03:00
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10:35, 06 сентября 2021
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