Власти Белоруссии уведомили дипмиссию России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм

Посольство России в Минске сообщает, что белорусские власти уведомили дипмиссию о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм. Ее обвиняют в клевете в адрес белорусского руководителя Александра Лукашенко. Дипломаты уточнили, что представители генконсульства в Бресте встречались с россиянкой в СИЗО, передает ТАСС. Статья, по которой обвиняют Викхольм, предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.