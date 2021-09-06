В Каспийском море обнаружен пропавший катер с туристами

Никто из находящихся на борту не пострадал и не нуждается в медицинской помощи, рассказал официальный представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
Катер направлялся из Волгограда в Махачкалу. В поисковой операции была задействована авиация.
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Никто из находящихся на борту не пострадал и не нуждается в медицинской помощи, рассказал официальный представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
Катер направлялся из Волгограда в Махачкалу. В поисковой операции была задействована авиация.
+ 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»