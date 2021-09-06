Жданов назвал незаконным решение суда, который запретил поисковикам выдавать результаты по запросу Умное голосование

Соратник Алексея Навального юрист Иван Жданов назвал незаконным решение арбитражного суда Москвы, который запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». В суд обратилась компания «ВулИнтерТрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. Выяснилось, что в июле компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Иван Жданов обращает внимание на то, что одобрение Роспатента получено в рекордные сроки.

Жданов надеется, что Google не будет исполнять решение суда о запрете выдачи в поиске словосочетания «Умное голосование». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наверное, для «Яндекса» эта история будет работать, потому что «Яндекс» исполняет решения российских судов, но это решение безусловно незаконно. Юридически оно незаконно по нескольким причинам: мы пользуемся брендом «Умное голосование» уже несколько лет это невозможно [запретить его использование], это не бренд для продажи товаров «Умное голосование», это политический лозунг, политическое действие. Политически этот спор натянут, надуман. И любой суд бы сказал, что это злоупотребление правом, никакого нарушения интеллектуальных прав тут нет. Политическая составляющая нам тоже совершенно понятна: в Администрации президента подумали и решили, что «сейчас мы «Гуглу» представим, что они якобы нарушают интеллектуальные права». Я надеюсь, что Google, YouTube, Instagram, Telegram на все эти решения суда не будут обращать никакого внимания», — сказал он.

Жданов таже выразил надежду, что «Яндекс» не сразу займется выполнением решения суда.

«Арбитражный суд в пятницу наложил обеспечительные меры. Достаточно много времени проходит пока бумажка от суда долетит до приставов или Роскомнадзора, который исполняет это решение. Я надеюсь, что «Яндекс» тоже не сразу же нас исключит из поисковой системы, а попытается попридираться и обжаловать это решение. Но в конечном итоге понятно, что на российскую компанию, которая находится в России, гораздо легче давить», — отметил он.

Политик также добавил, что регистрация товарного знака «Умное голосование» ставропольской компанией по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» произошла подозрительно быстро.

«Эта компания овечьей шерсти зарегистрировала товарное обозначение за месяц. Любой юрист в сфере интеллектуальных прав скажет вам, что это невозможно, обычно это занимает от полугода до года. Мы видим тут политическую составляющую. Но, еще раз говорю, «Умное голосование» — это не предмет коммерческого оборота, мы не продаем майки с названием «Умное голосование», а бренд регистрируют по определенным товарным позициям, которые мы планируем продавать: кружки, майки. Невозможно зарегистрировать так политические лозунги, чтобы их потом невозможно было использовать. Это сфера политики, политических партий и сфера коммерческих оборотов – не нужно путать эти два разных юридических пространства», — заключил он.

Проект «Умное голосование» был запущен в ноябре 2018 года. Его цель лишить голосов «Единую Россию».