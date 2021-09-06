Сайты 32-х известных изданий в 16-ти странах мира стали мишенью прокремлевских «троллей»

Они комментировали статьи на сайтах, чтобы склонить общественное мнение на сторону России, сообщает ВВС со ссылкой на исследователей Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета. Таким атакам подверглись, в частности, сайты газет Times, Figaro, Spiegel, Welt, телеканала FoxNews. По данным авторов исследования, в последнее время «тролли» фокусировались на теме вывода западных войск из Афганистана.
2021-09-06T10:05:58+03:00
2021-09-06T10:05:58+03:00
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10:05, 06 сентября 2021
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