Сайты 32-х известных изданий в 16-ти странах мира стали мишенью прокремлевских «троллей»

Они комментировали статьи на сайтах, чтобы склонить общественное мнение на сторону России, сообщает ВВС со ссылкой на исследователей Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета. Таким атакам подверглись, в частности, сайты газет Times, Figaro, Spiegel, Welt, телеканала FoxNews. По данным авторов исследования, в последнее время «тролли» фокусировались на теме вывода западных войск из Афганистана.