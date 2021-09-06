Генпрокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремизму реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять к экстремизму реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма.

Краснов полагает, что подобные нормы могут значительно расширить возможности государства в противодействии распространению ложного представления об исторических фактах. Это мнение он высказал выступая на форуме «Хабаровский процесс. Историческое значение и современные вызовы». Генеральный прокурор также отметил, что ряд документов в этой сфере уже принят, а работа продолжается. В частности, готовится законопроект, который должен наряду с определениями нацизма и фашизма закрепить понятие «геноцид народов Советского Союза». В этом свете Краснов заявил о необходимости правовой регламентации увековечивания памяти мирного населения СССР, которое в годы войны подверглось истреблению и гонению. Сейчас в законе речь идет только о тех, кто погиб в ходе боевых действий.

Сенатор Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совете Федерации поддерживают предложение приравнять пропаганду нацизма к экстремизму и будут работать над законом вместе с генеральной прокуратурой.