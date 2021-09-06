Газета «Коммерсантъ» пишет о проблемах с продлением цифровых сертификатов о вакцинации в Москве после повторной прививки. Собеседница издания – сотрудница одной из IT-компаний — рассказала, что ее сертификат продлили спустя три недели после многочисленных обращений в техподдержку. При этом у тех, кто делал повторную прививку в Санкт-Петербурге, таких сложностей не возникло. Газета напоминает, что некоторые работодатели требуют, чтобы прививка от коронавируса была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом. Кроме того, документ нужен для въезда в некоторые страны.