Газета «Коммерсантъ» пишет о проблемах с продлением цифровых сертификатов о вакцинации в Москве после повторной прививки. Собеседница издания – сотрудница одной из IT-компаний — рассказала, что ее сертификат продлили спустя три недели после многочисленных обращений в техподдержку. При этом у тех, кто делал повторную прививку в Санкт-Петербурге, таких сложностей не возникло. Газета напоминает, что некоторые работодатели требуют, чтобы прививка от коронавируса была сделана не более полугода назад и подтверждена сертификатом. Кроме того, документ нужен для въезда в некоторые страны.
2021-09-06T09:38:03+03:00
2021-09-06T09:52:57+03:00
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09:38, 06 сентября 2021
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