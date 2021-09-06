Япония выступила против введения особого налогового режима на Курилах

В Токио считают, что это противоречит договоренностям о совместной экономической деятельности на островах. 2 сентября президент России Владимир Путин объявил о планах освободить бизнес на Курилах от налогов на прибыль, имущество, земельного и транспортного. Президент добавил, что на послабления смогут рассчитывать компании, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах.

Япония считает своими четыре острова Курильской гряды. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.