Министерство обороны России планирует увеличить количество резервистов в российской армии

В военном ведомстве уточнили, что переброска резервистов на учения в Калининградскую область носит плановый характер. В министерстве обороны не уточнили, сколько сейчас резервистов в армии и насколько возрастет их численность.
2021-09-06T09:34:10+03:00
2021-09-06T09:55:29+03:00
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09:34, 06 сентября 2021
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