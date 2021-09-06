Российский бизнесмен Олег Дерипаска прогнозирует серьезную встряску на рынке алюминия из-за переворота в Гвинее

По его словам, двадцать процентов мирового производства алюминия использует бокситы из Гвинеи. Дерипаска – основатель и акционер алюминиевой компании «Русал». Доля Гвинеи в поставках сырья для «Русала» достигает 30%.

Переворот в Гвинее может затронуть интересы России, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова.

Напомним, в Гвинее военные свергли 83-летнего президента, который год назад изменил конституцию, чтобы остаться у власти. Мятежники распустили парламент и правительство и закрыли границы.