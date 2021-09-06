Суд в Минске вынесет приговор оппозиционным политикам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Их обвиняют по нескольких статьям уголовного кодекса, в том числе в сговоре с целью захвата власти. Обоим грозит до двенадцати лет лишения свободы. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что шансов на помилование нет. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет их не освободят. И с ними могут торговаться, с самими заключенными, чтобы они раскаялись и написали прошение о помиловании, что, кстати, несколько человек уже сделало. Для Лукашенко важен момент раскаяния. Но я убежден, что и Мария Колесникова, и Максим Знак не будут писать это прошение», — сказал он.

По словам Болкунца, для Лукашенко политзаключенные являются предметом торга и переговоров, прежде всего со стороны Запада.

«Поэтому, чем более высокие сроки они получат, тем на большие уступки Лукашенко готов пойти в этих переговорах. Насколько знаю, по этим дипломатическим каналам такие переговоры ведутся. Вопрос в том, насколько западные страны готовы сейчас воспринимать Лукашенко и с ним договариваться», — отметил он.

Болкунец добавил, что те решения, которые выносят белорусские суды, означают месть со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес своих оппонентов.

Политолог обратил внимание на практически отсутствующую позицию российского руководства по ситуации с политзаключенными.