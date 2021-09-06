Афганские талибы обязали женщин, которые учатся в частных университетах страны носить традиционную мусульманскую одежду, закрывающую все тело и лицо. Студентки будут учиться отдельно от мужчин. Преподавать им смогут только женщины, либо пожилые мужчины с «хорошей» репутацией, сообщает РБК.

Движение «Талибан» признанно террористическим и запрещено на территории России.