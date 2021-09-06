Талибы снова объявили о захвате провинции Панджшер

Силы сопротивления утверждают, что по-прежнему контролируют ключевые позиции в Панджшере.

Единственный регион, который в последние недели оставался независимым от талибов, окончательно перешёл под их контроль. Об этом написал в «Твиттере» официальный представитель террористического движения. В публикации сказано, что благодаря этой победе остальная часть страны выйдет из войны, и Афганистан «будет жить мирной жизнью, в атмосфере свободы, независимости и процветания».

Однако, до этого талибы неоднократно сообщали об успехах в Панджшере, но после Фронт сопротивления каждый раз эту информацию отрицал. Сегодня – не исключение. Представитель повстанцев также написал в «Твиттере», что известие о полном падении региона — не более чем ложь. По этим данным, сопротивлению принадлежит вся долина, а более тысячи экстремистов убиты.

Очередной штурм региона начался вчера вечером. Как сообщали повстанцы, талибы наступали на Панджшер с трёх направлений. Они отмечали, что перед этим по региону проходили массированные авиаудары военной авиации Пакистана.

Движение «Талибан» признанно террористическим и запрещено на территории России.