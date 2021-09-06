Генпрокурор предложил включить оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности, сообщает ТАСС.

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям», — заявил он на открывшемся в понедельник в Хабаровске международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», посвященном судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками.

Форум проходит в рамках проекта «Без срока давности»

Краснов сообщил также, что его ведомство готовит обращение в суды для признания фактами геноцида преступления нацистов против мирного населения еще в двух регионах — в Брянской и Ростовской областях.