Сборная Аргентины по футболу решила вернуться на родину после остановки матча с Бразилией в Сан-Паулу

На седьмой минуте игры бразильские полицейские вышли на поле и попытались задержать нескольких аргентинских футболистов за нарушение карантина. После этого сборная Аргентины в полном составе покинула поле.
2021-09-06T08:37:44+03:00
2021-09-06T08:37:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 06 сентября 2021
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