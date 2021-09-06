Турция с сегодняшнего дня вводит новые антиковидные ограничения

Теперь необходима справка о ПЦР-тестах для невакцинированных при поездках на общественном транспорте и внутренних перелетах. Турецкие власти подчеркивают, что эти меры не коснутся иностранцев, которые приезжают в страну с туристическими целями.
2021-09-06T08:36:03+03:00
2021-09-06T09:38:49+03:00
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08:36, 06 сентября 2021
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