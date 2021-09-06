В Каспийском море пограничники обнаружили катер, который искали со вчерашнего дня

На борту семь человек. Пассажиры в медицинской помощи не нуждаются, сообщили в МЧС. Катер направлялся по маршруту Волгоград-Махачкала. О потере связи с группой сообщили родственники пассажиров.
2021-09-06T08:35:24+03:00
2021-09-06T09:44:41+03:00
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08:35, 06 сентября 2021
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