Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится на следующей неделе

Поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году, рассказал газете «Ведомости», бывший глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Австрийская компания – один из главных партнеров «Газпрома» и европейских инвесторов «Северного потока». По словам Зеле, в процессе строительства удалось сэкономить, поэтому его компания вложила в проект 729 миллионов евро вместо запланированных 950 миллионов.