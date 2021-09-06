Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится на следующей неделе

Поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году, рассказал газете «Ведомости», бывший глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Австрийская компания – один из главных партнеров «Газпрома» и европейских инвесторов «Северного потока». По словам Зеле, в процессе строительства удалось сэкономить, поэтому его компания вложила в проект 729 миллионов евро вместо запланированных 950 миллионов.
2021-09-06T08:34:58+03:00
2021-09-06T09:45:01+03:00
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08:34, 06 сентября 2021
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