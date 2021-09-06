Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что государственный переворот в Гвинее может серьезно повлиять на рынок алюминия. «Двадцать процентов мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал Дерипаска в своем Телеграме.
2021-09-06T08:34:03+03:00
2021-09-06T09:45:35+03:00
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08:34, 06 сентября 2021
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