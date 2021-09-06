Афганские талибы утверждают, что установили контроль над всей территорией провинции Панджшер

В свою очередь силы сопротивления утверждают, что война не закончена и информация о падении Панджшера – это ложь. Стоит напомнить, что несколько дней назад талибы уже объявляли о взятии Панджшера. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории России.