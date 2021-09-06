ФИФА официально приостановила матч между сборными Бразилии и Аргентины, после того как полицейские потребовали от нескольких футболистов покинуть страну. Игра перенесена на неустановленную дату.

Судья и комиссар матча должны будут представить отчёт в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола, который после этого примет решение о дальнейшей судьбе приостановленной игры между Бразилией и Аргентиной. Соревнования в срочном порядке прервали вчера вечером. Через четыре минуты после начала у кромки поля появились люди, которые стали громко и напряжённо спорить сначала с представителями команд, а затем и с игроками. После этого команда гостей покинула поле.

Позже выяснилось, что на стадион пришли представители бразильских властей, которые утверждают, что четверо аргентинцев нарушили установленные в стране санитарные правила. Дело в том, что эти спортсмены играют в Великобритании, а из-за пандемии по приезду в Бразилию из этой страны люди обязаны две недели провести на карантине. В агентстве по санитарному надзору отметили, что футболисты во время оформления документов скрыли тот факт, что они недавно были в Лондоне и Бирмингеме.

После того, как игру приостановили, представители аргентинской сборной раскритиковали решение бразильских властей. Её тренер Лионель Скалони сказал, что чиновники могли бы найти другое время для того, чтобы предъявить эти претензии. Капитан команды Лионель Месси также отметил, что он с коллегами находится в Бразилии уже три дня, и не ясно, почему к футболистам не пришли раньше.

Вчерашняя игра проходила в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу. Он состоится в следующем году в Катаре.