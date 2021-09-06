Мятежники в Гвинее ввели комендантский час в стране

Кроме того, они объявили о роспуске правительства и закрытии воздушных и сухопутных границ.

Стрельба в столице Гвинеи Конакри была слышна еще утром воскресенья. Военные блокировали президентский дворец, а после сообщили об аресте главы африканской республики Альфы Конде, утверждая при этом, что он содержится в нормальных условиях.

Все эти действия участники путча объяснили попыткой разрешить экономический и политический кризис в Гвинее. Лидером мятежников стал полковник спецназа Мамади Думбуя – он объявил себя главой созданного Национального комитета по сплочению и развитию. Выступая по местному телевидению, Думбуя заявил, что, помимо прочего, решил прекратить действие Конституции для того, чтобы составить новый Основной закон.

Беседовавший позднее с ним корреспондент медиагруппы «Франс-24» отметил, что сделал из разговора вывод о нежелании военных захватывать власть, но при этом, по его словам, мятежники намерены провести переходный период. Между тем местные СМИ сообщают, что жители Конакри вышли на улицу, чтобы отпраздновать арест президента Конде.

Альфа Конде занимал должность президента Гвинеи 11 лет, его избрание на третий срок в прошлом году после изменения Конституции вызвало массовые протесты в стране. Между тем генсек ООН уже осудил военный переворот в стране и призвал освободить лидера Гвинеи.

