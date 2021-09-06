Суд в Минске, как ожидается, вынесет приговор одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и юристу Максиму Знаку. Вины они не признают.

Прокурор запросил для каждого из подсудимых 12 лет колонии. Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют в попытке захвата власти, публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности и создании экстремистской группы. Суд над ними начался месяц назад, он проходит в закрытом режиме, обстоятельства уголовного дела не разглашаются, поскольку с адвокатов взяли подписку. Оппозиционеров белорусские правозащитные организации признали политическими заключёнными. Они оба работали в предвыборном штабе Виктора Бабарико – бывшего претендента в президенты Белоруссии. До выборов его не допустили, отправив вместе с сыном в СИЗО КГБ, в июле этого года осудили на 14 лет. После прошлогодних выборов, на которых ЦИК республики объявил победителем Александра Лукашенко, начались протесты по всей Белоруссии. Колесникова стала одним из их главных символов. Позже она и Знак вошли в Координационный совет оппозиции. Год назад оба были арестованы и всё это время провели под стражей. Вину никто из обвиняемых не признал.

В случае обвинительного приговора адвокаты его обжалуют.