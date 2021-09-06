Конференция НАТО пройдет сегодня в Копенгагене

Вопросы ядерного сдерживания и контроля над вооружением обсудят сегодня под руководством Дании. Конференцию министерство обороны скандинавского государства организует совместно с НАТО.

Мероприятие стран Североатлантического альянса проводят ежегодно с 2004-го. На него приезжают больше 150-ти участников из примерно 50 стран мира. Они обсуждают угрозы, которые несёт оружие массового уничтожения. Позицию по этому поводу озвучит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Полгода назад он утверждал, что действия России снижают порог применения ядерного оружия. Столтенберг обвинял Москву в том, что она своими действиями свела на нет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В заявлении альянса, принятом на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе также отмечалось, что агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности.

Российские власти возложили ответственность за выход из соглашения на США.