Суд в Красноярске должен вернуться к делу предпринимателя и бывшего депутата Анатолия Быкова

Его обвиняют в организации убийств. Предполагается, что сегодня начнутся прения сторон, в ходе которых прокуратура запросит для обвиняемого наказание. После этого будет последнее слово Анатолия Быкова. Ранее присяжные четырьмя голосами против двух уже признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Они посчитали, что предприниматель причастен к убийству своего делового партнера Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко, которое произошло в 1994-м году. Их автомобиль тогда расстреляли наёмные убийцы. По версии СК, Быков обратился к ним, поскольку считал, что его коллега стоял за неудавшейся попыткой покушения на его жизнь.

Подсудимый в свою очередь вину отрицал и говорил, что никак не связан с теми убийствами. Он утверждал, что это дело завели по политическим мотивам, поскольку что ранее он основал красноярское отделение партии «Патриоты России» и выступал за широкую автономию региона.

Анатолий Быков был депутатом заксобрания Красноярского края с 1997-го по 2016-й годы. Ранее в 2002-м Мещанский суд Москвы уже признавал его виновным в организации убийства и незаконном хранении оружия. Тогда он получил шесть с половиной лет условно.