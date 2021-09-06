Военный переворот произошел в западноафриканском государстве Гвинея

Подразделение спецназа захватило правительственные здания и президентский дворец. Глава государства Альфа Конде также оказался в руках мятежников. Командующий силами спецназначения Гвинеия полковник Мамади Думбуя объявил о смене власти:

«Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи. Я приостанавливаю действие в стране конституции, мы распускаем парламент и закрываю внешние границы… Я занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. Его комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем».

В Министерстве обороны накануне в свою очередь настаивали, что попытка государственного переворота не удалась. В ведомстве подчёркивают, что гвардия отразила атаку мятежников на президентскую резиденцию и сейчас силы безопасности наводят в столице порядок.