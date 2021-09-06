Американский Госдепартамент призвал освободить задержанных по делу о повреждении газопровода крымских татар

В ведомстве сказали, что считают их преследование политически мотивированным. Ранее сообщалось, что среди нескольких задержанных — один из лидеров крымских татар Нариман Джелялов.

Его адвокат Эмине Авамилева сказала «Эху Москвы», что ее подзащитный содержится в пыточных условиях.

«Сегодня утром мне позвонили из УФСБ по поводу того, что Джелялов хочет видеть меня в качестве адвоката. У меня было соглашение с его близкими родственниками. И сегодня я с ним встретилась, в следствие чего мне стало известно о том, как и где он находился, начиная с 8 утра (4 сентября) до 5 утра (5 сентября). Мой подзащитный на момент общения был достаточно морально и физически подавлен. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 — пособничество УК РФ, а также части 1 статьи 281 — диверсия», — рассказала адвокат.

Нариман Джелялов, добавила адвокат Авамилева, свою вину не признает и не согласен со своим задержанием. Сегодня следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Труба газопровода была повреждена на участке между Ялтой и Симферополем неизвестными лицами.