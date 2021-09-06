Ввоз иностранного вина в Россию с начал года вырос почти на четверть, пишет газета «КоммерсантЪ»

Импортеры наращивают поставки, чтобы компенсировать прошлогоднее падение. На этом фоне российские виноделы теряют долю рынка. Она снизилась в двух третей до половины, отмечает издание. Также российским предпринимателям в этом сезоне помешала еще и непогода. По предварительным данным, они потеряли почти пятую часть урожая.