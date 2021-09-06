Российские военные завершили свое участие в тушении лесных пожаров в Якутии

За время операции они ликвидировали возгорания на площади в несколько сот гектаров, рассказали в командовании Восточного военного округа. Всего к мероприятиям было привлечено около 150 военнослужащих и задействовано более двадцати единиц специальной техники. В Якутии в этом году сложилась напряженная ситуация с лесными пожарами. Дым от них накрывал десятки населенных пунктов республики, в том числе столицу, Якутск.