Мошенники, по словам специалистов МВД России, стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов

Для этого они применяют т.н. «зеркальные» сайты финансовых учреждений, передает агентство ТАСС. Преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка. По данным ведомства, с начала года было зарегистрировано почти 320 тыс. киберпреступлений, что на 16% больше, чем год назад.
2021-09-06T05:04:00+03:00
2021-09-06T04:42:59+03:00
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05:04, 06 сентября 2021
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