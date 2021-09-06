Мошенники, по словам специалистов МВД России, стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов

Для этого они применяют т.н. «зеркальные» сайты финансовых учреждений, передает агентство ТАСС. Преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка. По данным ведомства, с начала года было зарегистрировано почти 320 тыс. киберпреступлений, что на 16% больше, чем год назад.