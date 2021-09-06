Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:04, 06 сентября 2021

Мошенники, по словам специалистов МВД России, стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов

Для этого они применяют т.н. «зеркальные» сайты финансовых учреждений, передает агентство ТАСС. Преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудно отличить от официального сайта банка. По данным ведомства, с начала года было зарегистрировано почти 320 тыс. киберпреступлений, что на 16% больше, чем год назад.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Результат титанического труда и мудрой политики налицо Мы все также ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 105 6 20458 30.08
Блоги

Вандалы разрисовали подъезд и офис правозащитника Льва Пономарева Рядом с квартирой правозащитника повесили листовку с текстом «логово защитника террористов»...

5 135 6 14903 02.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 134 6 15342 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Террориста поймали! Какой стыд Следующим шагом, видимо, будет лишение гражданства с той же формулировкой…

5 160 6 86629 30.08
Блоги

+ «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» 01:13 «Стали говорить «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло» «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу…»

5 256 6 42282 31.08
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Киев обиделся Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь. Второе нужнее, честное слово…

5 73 6 12207 02.09
Блоги

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на фестивале «Спасская башня» Планируется, что певец также выступит в последний день фестиваля…

5 32 6 5362 05.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Политическая элита США сама лишила себя разума Политическое поведение США и их союзников становится похоже на поведение безумца. Более точно — на поведение параноика, который во всех явлениях видит только то, что ему хочется видеть…

5 53 6 8950 31.08
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные пересадки. Снижение стоимости проезда в наземном транспорте С сегодняшнего дня пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки…

5 69 6 12057 01.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 119 6 21846 03.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 211 6 41118 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Правочеловеческий 3D-принтер в Гааге сломался Голландских депутатов весьма справедливо, надо сказать, возмутило, что Гаага помогает боевикам, которые не гнушаются такими откровенно варварскими методами ведения войны, как вербовка детей…

5 39 6 7869 31.08
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ О вкладе КПРФ в создание репрессивного государства О вкладе КПРФ в создание репрессивного государства Сталинизм не пропьешь…

5 44 6 9648 05.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Сталинист Лавров Говорите, что теперь настоящая оппозиция — это коммунисты? Пожалуйста, вот вам такой же Лавров под красными флагами и с портретами Сталина — ждите новые репрессии, железный занавес и войну…

5 172 6 38847 31.08
Блоги

12 поправок в законы об иноагентах Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об «иностранных агентах», которые направлены на корректировку правоприменения…

5 88 6 20014 01.09
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ровнее стоять! Потом сталинский гимн из репродуктора в незначительной путинской редактуре. «Славься, Отечество наше свободное» – запоминайте, дети, как выглядит свобода и чем она пахнет…

5 350 6 84943 01.09

Популярное за неделю

Новости

Международная федерация футбола подтвердила приостановку отборочного матча ЧМ между Бразилией и Аргентиной Игру сорвали бразильские полицейские, которые вышли в начале встречи на поле, чтобы задержать четверых аргентинских футболистов

5 0 6 636
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Следственный комитет установит истину. Он накажет клеветников – Карамзина, Ключевского – и Малюта будет реабилитирован. Он посмертно получит орден За заслуги перед Отечеством. Его выкопают, наградят…

5 50 6 82830 01.09
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

2 сентября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2349 02.09
Блоги

Рустам Солнцев блогер

Мама получила 10 тыс. от Путина! Она слушает «Эхо» и любит Невзорова, ей по душе критика власти, и сама она размышляет критично, но вот оно — волшебство!..

5 203 6 126864 02.09
Блоги

Олег Овчаренко журналист «Эхо Москвы»

+ «Определенная наглость» 00:53 «Определенная наглость» Указывать на ошибки президента — не наглость, а вот зажимать инициативу гораздо опаснее, и жаль, что этому потакают еще в школах…

5 122 6 87840 01.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9248243
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5016376

Сегодня в эфире