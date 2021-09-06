Растет число стран, которые осуждают действия мятежников в Гвинее

С критикой в адрес участников военного переворота выступил в том числе Госдепартамент США. В ведомстве предупредили. Что события в Конакри могут привести к сокращению помощи международного сообщества Гвинее. Евросоюз призвал гвинейских военных немедленно освободить президента страны Альфу Конде. Ряд западноафриканских государств уже пригрозило санкциями.

Накануне подразделение спецназа захватило правительственный квартал в столице Гвинеи, президент был арестован. Лидеры мятежа объявили, что к действиям их подтолкнула непростая политическая, экономическая и социальная ситуация в стране.