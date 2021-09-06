Суд в Нидерландах должен возобновить сегодня слушания по делу о сбитом самолете «Малазийских авиалиний»

Жертвами трагедии, которая произошла более 7 лет назад на востоке Украины, стали почти 300 человек. В ходе слушаний должны выступить родные и близкие погибших. Заседания продлятся две недели. Согласно выводам международной следственной группы, самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса, который сепаратистам в Донбассе доставили из российской военной части. Москва обвинения в причастности отвергает.