Суд в Нидерландах должен возобновить сегодня слушания по делу о сбитом самолете «Малазийских авиалиний»

Жертвами трагедии, которая произошла более 7 лет назад на востоке Украины, стали почти 300 человек. В ходе слушаний должны выступить родные и близкие погибших. Заседания продлятся две недели. Согласно выводам международной следственной группы, самолет был сбит ракетой из зенитного комплекса, который сепаратистам в Донбассе доставили из российской военной части. Москва обвинения в причастности отвергает.
2021-09-06T05:04:00+03:00
2021-09-06T04:42:14+03:00
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05:04, 06 сентября 2021
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