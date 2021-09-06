Источник утечки нефти ищут в Мексиканском заливе

Пятно у берегов штата Луизиана заметили еще в субботу. Однако водолазы обследовали место предполагаемой аварии на подводном трубопроводе компании Talos Energy и не нашли повреждений, передает агентство Reuters. Тем временем в самой компании сказали, что по их наблюдениям темпы разлива нефти снизились. Пока что урона береговой линии или дикой природе не наблюдается, утверждают представители оператора трубопровода. Утечку удалось вычислить благодаря данным со спутников после урагана «Ида», который неделю назад обрушился на юго-восточное побережье США.