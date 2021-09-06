Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно отпущен на свободу

Он был осужден минувшим летом на 15 месяцев тюремного заключения по обвинению в неуважении к суду. Решение освободить его было принято на основании заключения врачей, говорят власти. 79-летнему Зуме в прошлом месяце сделали операцию. Между тем он остается фигурантом дела о коррупции. Арест экс-президента минувшим летом привел к массовым протестам и беспорядкам в ряде городов ЮАР.
2021-09-06T04:05:55+03:00
2021-09-06T04:05:55+03:00
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04:05, 06 сентября 2021
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