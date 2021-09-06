Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно отпущен на свободу

Он был осужден минувшим летом на 15 месяцев тюремного заключения по обвинению в неуважении к суду. Решение освободить его было принято на основании заключения врачей, говорят власти. 79-летнему Зуме в прошлом месяце сделали операцию. Между тем он остается фигурантом дела о коррупции. Арест экс-президента минувшим летом привел к массовым протестам и беспорядкам в ряде городов ЮАР.