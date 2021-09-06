Россиянку арестовали в Белоруссии по обвинению в клевете на Александра Лукашенко, говорят правозащитники

Поводом для преследования стал ее комментарий в твиттере по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича. Арестованная обвинила белорусского руководителя в терроризме и авиапиратстве. Как рассказали в местном правозащитном центре «Весна», Ирину Викхольм задержали еще в мае, но об этом стало известно только сейчас. Ее дело прокуратура уже направила в суд. В российском МИДе арест соотечественницы пока не комментировали.