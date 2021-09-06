Новые власти Афганистана обязали женщин, которые учатся в частных университетах, носить никабы

Этот головной убор с прорезью для глаз полностью скрывает лицо. Занятия для афганок должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, между женской и мужской частью аудитории должен висеть занавес, передает AFP. Кроме того, в новых правилах, которые ввели власти, говорится, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, пожилой мужчина с хорошей репутацией. На днях в Кабуле прошли демонстрации, участницы которых выступали против лишения женщин права на участие в правительстве. Сообщалось, что боевики признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан» применили против митингующих слезоточивый газ.