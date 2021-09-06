Международная федерация футбола подтвердила приостановку отборочного матча ЧМ между Бразилией и Аргентиной

Игру сорвали бразильские полицейские, которые вышли в начале встречи на поле, чтобы задержать четверых аргентинских футболистов. Их обвиняют в нарушении санитарных требований, из-за того, что они не соблюдали карантин перед матчем. По словам представителей Южноамериканской конфедерации футбола, теперь решение должен вынести дисциплинарный комитет ФИФА.
2021-09-06T04:04:23+03:00
2021-09-06T04:04:23+03:00
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04:04, 06 сентября 2021
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